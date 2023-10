Biella, maxi multa a società per feste private non autorizzate

Organizzava feste private senza avere autorizzazioni. Per questo è stata comminata, dopo il controllo della Polizia e della Guardia di finanza. una maxi multa a una società con sede nel Biellese.

Durante il controllo gli operatori hanno sorpreso circa 40 persone intente a consumare un apericena a bordo piscina e a ballare musiche sudamericane trasmesse da un noto dj. Il costo medio per partecipare all'evento si aggirava sui 25 euro, tutto compreso. Già in passato erano state organizzate altre iniziative pubblicizzati via WhatsApp.

L'attività di verifica ha evidenziato che la società non era titolare o in possesso di alcuna autorizzazione di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività. E' stata emessa una sanzione di 12mila euro.

Inoltre i finanziari hanno accertato l'utilizzo di cinque lavoratrici 'in nero' adibite al servizio ai tavoli. Per ogni lavoratore irregolarmente impiegato è stata irrogata la prevista sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.800 euro ad un massimo di 10.800 euro ed è stata proposta la conseguente sospensione dell'attività all'Ispettorato territoriale del lavoro.

Inoltre, i finanzieri hanno constatato il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità delle retribuzioni.



