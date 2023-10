Bardonecchia, riaprono rotonda e ponte sulla provinciale 216

Nuovo passo verso la piena normalità di Bardonecchia, a poco più di due mesi dalla colata di fango e detriti. Sono state riaperti la rotonda, sulla strada provinciale 216 del Melezet, all'ingresso di Bardonecchia e il ponte della stazione.

Resterà chiusa ancora per qualche giorno via Einaudi per terminare alcuni lavori dell'hotel Betulla. "Una notizia certamente attesa dai residenti e da turisti - commenta la sindaca di Bardonecchia Chiara Rossetti - in questi due mesi abbiamo lavorato senza sosta per arrivare a questo risultato, consapevoli dei forti disagi dovuti alla viabilità modificata per residenti e commercianti. Ora, infatti, anche via Medail potrà tornare all'assetto originario".

"Grazie a Città Metropolitana per il supporto costante, grazie a quanti hanno lavorato con impegno dal 13 agosto in avanti per raggiungere questo obiettivo - conclude la sindaca Rossetti - Ed, a questo proposito, un pensiero affettuoso va ad Alberto Dotta, direttore del Consorzio Forestale, che ci ha lasciato la scorsa settimana, il cui lavoro è stato fondamentale per arrivare a questo risultato".



