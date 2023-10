Torna il Bagna Cauda Day, con slogan pacifista

Tornerà anche quest'anno l'ormai tradizionale appuntamento del Bagna Cauda Day, la più grande bagna cauda collettiva e contemporanea al mondo. Si celebrerà in più di 150 locali tra ristoranti, cantine storiche, agriturismo, con una disponibilità di oltre ventimila posti a tavola.

L'iniziativa è promossa per l'undicesimo anno dall'Associazione culturale Astigiani di Asti e si svilupperà in due fine settimana: 24, 25, 26 novembre e 1, 2, 3 dicembre.

"Il Bagna Cauda Day di quest'anno lancia un messaggio importante divenuto purtroppo ancor più di attualità - spiegano da Astigiani - Abbiamo affidato al fumettista Gino Vercelli il compito di disegnare lo slogan "Bagna Pax: mettete dei cardi nei vostri cannoni". Un forte richiamo alla voglia di pace e di convivialità che già l'anno scorso con la Caritas ci aveva fatto organizzare una bagna cauda con ospiti ucraini e russi".

La manifestazione, diffusa in tutto il Piemonte, in Valle d'Aosta e Liguria conta anche presenze all'estero. In Cina celebreranno il Bagna Cauda Day i piemontesi che lavorano a Shanghai, si festeggerà il Bagna Cauda Day anche in altre capitali europee e in America.

Ad aderire al progetto, quest'anno, anche Slow Food - Alleanza dei Cuochi. Confermato anche l'appuntamento di sabato 2 dicembre, quando sarà assegnato il premio "Testa d'aj", tradizionalmente pensato per persone che nella vita hanno saputo andare controcorrente.



