Torino: autovelox e T-red, incassati 4,8 milioni in 9 mesi

Nei primi 9 mesi dell'anno la Città di Torino ha incassato 4,8 milioni per sanzioni elevate tramite i velox fissi e gli impianti semaforici T-red. A fornire il dato in Consiglio comunale, l'assessora alla Polizia municipale, Gianna Pentenero, in risposta a un'interpellanza del consigliere del gruppo misto Torino Libero Pensiero, Pino Iannò su eventuali nuovi velox in città. A questo proposito l'assessora ha spiegato che "è stata inoltrata alla prefettura una richiesta di autorizzazione per l'installazione di un nuovo autovelox in corso Venezia, arteria oggetto di recenti modifiche viabili".

Richiesta che non ha ancora ricevuto risposta.

"Analoga richiesta di autorizzazione - ha aggiunto Pentenero - è stata inoltrata per la riattivazione dell'impianto di corso Moncalieri, ma anche per questo non è ancora pervenuta risposta.

Relativamente a nuovi T-red, non si è a conoscenza di nuove installazioni", ha concluso.



