Successo per Happy Rally Day di Aci a Domodossola

Un successo di partecipazione quello di "Happy Rally Day", la manifestazione che s'è svolta ieri, domenica 15 ottobre 2023, in piazza Fontana Buona a Domodossola. L'evento, organizzato dall' Automobile Club VCO, con ACI Sport e la squadra di rally "New Tubomark", ha ricevuto i patrocini del Ministero per la Disabilità e del Comune di Domodossola. Hanno collaborato, inoltre, la Fondazione Sacra Famiglia, AffDown VCO, Anffas, Dottor Clown VCO.

Sessantacinque le persone disabili che hanno provato l'ebbrezza del rally nelle auto guidate dai campioni locali del motorsport (la loro partecipazione è stata a titolo gratuito).

Nel pomeriggio, i piloti Caffoni, Laurini e Rolando hanno raccolto quasi 2mila euro da donare a progetti in sostegno delle persone disabili. In questi giorni si deciderà la destinazione. "Il sostegno del ministero per la Disabilità, delle istituzioni del Verbano Cusio Ossola e la grande partecipazione della comunità ci permette di andare oltre. Proveremo - afferma il mresidente dell'Automobile Club VCO Beppe Zagami - ad organizzare un intero fine settimana dedicato alla mobilità per i disabili, con convegni , incontri , lezioni di educazione stradale e, naturalmente, l'esibizione dei piloti. Ed io, in prima persona, mi impegnerò a promuovere l'idea dell'Happy Rally agli altri Automobile Club provinciali".

Apprezzamento per l'iniziativa è stato manifestato dalla ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli: "Il mio primo applauso va alle persone che regalano queste emozioni ai ragazzi. I volontari, le famiglie, i piloti, le forze dell'ordine. In questa piazza vedo soprattutto la comunità. Lo stare assieme davanti alle grandi sfide. La grande sfida per il futuro è tenere assieme benessere, salute e una grande salto di qualità nella vita. Che significa anche tempo libero, ricreativo e il diritto di tutti a divertirsi a poter uscire con gli amici, godere degli affetti, della famiglia, e anche dello sport. Questa giornata è un segnale che va in questa direzione".

Plauso anche dal Prefetto Michele Formiglio e dal sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi.



