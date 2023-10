'Qualcosa nel modo in cui sbadiglia' di Jolanda Renga

A pochi giorni dall'uscita in libreria, a fine settembre, Jolanda Renga arriva alla Feltrinelli di Torino, il 24 ottobre per presentare il suo romanzo d'esordio, 'Qualcosa nel modo in cui sbadiglia' (ElectaYoung-Mondadori) .

"Scrivere è sempre stato il mio sogno", dice la giovane autrice, 19 anni, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga.

La giovane scrittrice dialogherà con Devis Maidò, giornalista e speaker radiofonico. Il romanzo è il delicato esordio narrativo di una giovane e coraggiosa donna che non ha paura di esporsi con le sue insicurezze: il romanzo di una generazione, sovraesposta e fragile.

"E' una storia semplice e al tempo stesso complessa come lo è la vita oggi di una giovane donna - dice Maido', amico di famiglia - Qualche volta le storie semplici sono quelle capaci di emozionare di più, perché risuonano vicino al cuore": Il libro racconta, tra l'altro, il grande amore della protagonista per il padre la complicità della madre, l'amicizia e la disperata ricerca di un equilibrio mentale.

Jolanda Renga, lettrice vorace, amante della musica, e attiva nel sociale, tra l'altro utilizza i suoi profili social per combattere il body shaming, il bullismo e il cyberbullismo, anche in qualità di ambasciatrice dell'associazione Fare x bene.





