Omaggio a Pupi Avati all'inaugurazione del Torino Film Festival

Ci sarà anche Pupi Avati, regista, produttore, sceneggiatore e grande affabulatore. alla cerimonia d'apertura del 41/o Torino Film Festival, il 24 novembre alla Reggia di Venaria. Sul palco, accanto al grande maestro del cinema italiano, in una serata condotta da Steve Della Casa direttore del Tff, per rendergli omaggio, si avvicenderanno personaggi del mondo del cinema e dello spettacolo che con Pupi Avati hanno condiviso momenti importanti del loro percorso umano e artistico: Micaela Ramazzotti, Neri Marcorè, Lodo Guenzi.

Madrina della cerimonia di apertura del festival sarà l'attrice ed ex modella Catrinel Marlon. Anche quest'anno la cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai Radio 3 nel programma Hollywood Party. Dopo l'inaugurazione, il 25 novembre sarà presentato il primo film Fuori Concorso, 'Un anno difficile', la nuova commedia dei registi di 'Quasi amici' Olivier Nakache e Éric Toledano, con Pio Marmaï, Jonathan Cohen e Noémie Merlant.

Tra le anteprime più attese, ci sarà, Fuori Concorso, 'Il cielo brucia' di Christian Petzold, alla presenza del regista.

Il film, Orso d'Argento all'ultimo Festival di Berlino, sarà nelle sale con Wanted dal 30 novembre. In programma fuori concorso anche 'A guardia di una fede' di Andrea Zambelli, documentario sulla storia della Curva Nord dell'Atalanta, dal 1993 ad oggi, una retrospettiva dedicata a Sergio Citti, a 90 anni dalla nascita nella quale verranno mostrati tutti i lungometraggi che Citti ha realizzato per il cinema e le opere per la televisione: da 'Ostia' a 'Fratella e sorello', passando per la serie 'Sogni e bisogni'.

In occasione della retrospettiva, curata da Stefano Boni, Grazia Paganelli, Matteo Pollone e Caterina Taricano, sarà inoltre pubblicato un volume edito dal Centro sperimentale di cinematografia - Cineteca nazionale curato da Matteo Pollone e Caterina Taricano. Ci sarà anche, 'Mezzogiorno di fuoco', omaggio a John Wayne con sette dei suoi film più emblematici, da 'Hondo' del 1950 s 'Il fiume rosso', del 1948, a 'Pugni, pupe e peite' del 1960.



