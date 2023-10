Nasce il Biscotto del Mastodonte, per tradizioni Valtriversa

Nocciole, mosto di uva Freisa e miele, tra i prodotti tipici della Valtriversa, costituiscono gli ingredienti principali del Biscotto del Mastodonte, nuovo dolce che unisce le tradizioni di diversi comuni dell'Astigiano.

A degustarlo per primi i sindaci del distretto del Mastodonte, che promuove il progetto nell'ambito delle attività a sostegno del commercio di vicinato in quattordici comuni: Baldichieri, Cantarana, Castellero, Cellarengo, Cortandone, Dusino San Michele, Ferrere, Maretto, Montafia, Monale, Roatto, San Paolo Solbrito, Valfenera, Villafranca (capofila). La ricetta è frutto di un lavoro di squadra che ha visto come artefici Claudia Assoro, chef, Vincenzo Gerbi, già professore ordinario di Scienza e tecnologia degli alimenti alla facoltà di Agraria dell'Università di Torino, e Danilo Machetti, ristoratore in pensione.

"Il Biscotto del Mastodonte racconta il territorio e lo sforzo del Distretto per promuovere, anche in modo originale, il commercio locale - spiega Anna Macchia, sindaco di Villafranca d'Asti -. Lo si potrà acquistare dall'inizio di dicembre, dopo il 31 ottobre renderemo note le attività che lo produrranno e lo venderanno. Il Distretto crede in questo progetto e sosterrà la fase sperimentale con fondi propri". Con una specifica variazione, il biscotto potrà essere consumato anche dai celiaci.



