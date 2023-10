Il Politecnico di Torino lancia la nuova PoliTo Students App, la nuova applicazione mobile per la comunità studentesca del Politecnico di Torino. La app è stata sviluppata dall'Ateneo coinvolgendo subito gli utenti attraverso interviste, focus group e test di prototipi, e inserendo nel team di sviluppo due studenti di Ingegneria Informatica, che hanno lavorato con il personale dell'Ateneo.

"Il percorso progettuale aperto e collaborativo di PoliTo Students inaugura un nuovo modo di lavorare al Politecnico. La app infatti è nata nell'ambito di una tesi di laurea magistrale in Ingegneria informatica e lo sviluppo ha visto la collaborazione tra il dipartimento di Automatica e Informatica-Dauin e i tecnici dell'area Information Technology dell'Ateneo. Questa operazione rende il Politecnico di Torino la prima università italiana ed europea a rilasciare la propria app studenti, con funzionalità complete, in questa modalità aperta" spiega il professor Fulvio Corno, referente del rettore per le tecnologie a supporto della didattica al Politecnico.

I contenuti sono stati aggregati in modo che lo studente possa avere ogni giorno a portata di mano tutto il necessario per la sua vita in Ateneo. La sezione principale, "Didattica", presenta, in un'unica schermata, i corsi seguiti, un estratto degli appelli disponibili e il libretto con la situazione della carriera. I corsi seguiti sono personalizzabili: è possibile selezionare quelli che si vogliono visualizzare, "silenziando" quelli non di interesse e personalizzarne l'aspetto attraverso colori e icone. La sezione "Agenda", completamente rinnovata, presenta gli impegni giornalieri e settimanali in Ateneo, aggregando lezioni, esami, prenotazioni e scadenze. La sezione "Luoghi" è stata ridisegnata per facilitare gli spostamenti in Ateneo e la ricerca dei luoghi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA