Festa fine vendemmia Nizza: c'è qualità, ma cala la quantità

Alla Cantina di Nizza (Asti) si è svolta la prima edizione della "Festa di fine vendemmia", che ha messo al centro le grandi produzioni vitivinicole del territorio, zona di riferimento per il vitigno Barbera, luogo dove nasce il Nizza DOCG, punta di diamante del panorama enologico del Monferrato. La vendemmia 2023, fanno sapere gli operatori del settore, è stata di ottima qualità, con grappoli maturi e sani. La quantità, invece, è stata lievemente più bassa rispetto alla media, a causa della siccità. Ogni anno i 200 soci conferitori portano in Cantina in media 50 mila quintali di uve selezionate e pregiate. Di queste il 70% circa è Barbera.

"Questa vendemmia - ha affermato il presidente della Cantina di Nizza, Maurizio Soave - ci darà grandi soddisfazioni. I nostri soci conferitori hanno lavorato sodo per ottenere uve di alta qualità e i nostri vini saranno molto apprezzati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA