Ex Ilva, sindacati e Rsu in Prefettura su stabilimento Novi

"Siamo determinati a seguire la situazione, convinti e consapevoli di essere davanti a un bivio.

L'unica cosa che non si può più fare è aspettare".

Così Maurizio Cantello, segretario provinciale Fiom Cgil, al termine dell'incontro di oggi chiesto da sindacati e Rsu di Acciaierie d'Italia (ex Ilva) al prefetto Alessandra Vinciguerra. Consegnato il documento approvato dal Coordinamento Nazionale il 9 ottobre dopo il presidio davanti al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Focus sullo stabilimento di Novi Ligure.

"Nel giro di pochi anni - prosegue Cantello - 130 lavoratori si sono licenziati, ora ne restano 590. La produzione si è ridotta a un terzo rispetto a quando gli impianti erano ottimizzati. Non c'è più manutenzione periodica ordinaria e straordinaria, che era affidata a ditte esterne specialmente durante il periodo estivo". Il prefetto ha condiviso le osservazioni dei sindacati, assicurando di trasmetterle agli organi governativi competenti e cercando di chiedere di attivare interventi in tempi brevi.

Forte preoccupazione espressa anche da Rocchino Muliere, sindaco di Novi, presente a Palazzo Ghilini. "La situazione è davvero molto pesante - sottolinea - Come Comune metteremo in atto iniziative per essere al fianco della battaglia dei lavoratori. O si prendono decisioni importanti e serie per garantire la produzione in città, oppure questa volta è davvero critica". Mercoledì 16 assemblea in stabilimento e giovedì sera partenza in pullman per Roma, dove il 19 ottobre si terrà la manifestazione nazionale.



