Derby di golf a Torino per sostenere la lotta contro il cancro

Il 20 ottobre il Circolo Golf Torino e il Golf Club I Roveri, i più prestigiosi del Piemonte, si sfideranno in un derby a scopo benefico per sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo, fiore all' occhiello dell'oncologia italiana. La gara, alla settima edizione, sarà ospitata quest'anno dal Golf Torino.

L'obiettivo è quello di raccogliere 40 mila euro per la Fondazione di Candiolo e probabilmente di superarli, visto che le donazioni sono già arrivate a 34mila e 450 euro.

L'iniziativa è stata presentata oggi alla presenza del direttore del Golf Torino, Giorgio Tadolini, e del direttore della Fondazione di Candiolo, Gianmarco Sala. La partecipazione è riservata ai soci over 50 dei due circoli: le due squadre vengono divise in coppie che si sfidano buca per buca, fino a quando uno dei due circoli raggiunge la maggioranza di match vinti e si aggiudica la Coppa.

Il palmares dei due circoli è uno dei più titolati d'Italia e fra i professionisti che sono cresciuti sui campi della Mandria figurano Francesco ed Edoardo Molinari, i più forti golfisti italiani.



