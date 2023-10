CirkVost, gli acrobati sperimentano la fiducia nell'altro

Dopo il successo dello spettacolo inaugurale, il 14 e il 15 ottobre, 'Rojo' della clown spagnola Mireia, 'Caleidoscopio', la stagione 2023-24 che la Flic Scuola di Circo di Torino allo Spazio Flic, Centro Internazionale per le Arti Circensi, prosegue con le discipline oscillanti, uno dei tratti distintivi di Flic scuola di circo, portando a Torino in prima nazionale il linguaggio contemporaneo della compagnia francese composta di 20 acrobati CirkVost, nello spettacolo 'Nous', in cui la fiducia necessaria per realizzare le prese e le acrobazie del quadro coreano diviene potente mezzo drammaturgico per raccontare i rapporti umani.

L'appuntamento è per il 28 e 29 ottobre nello spazio che Flic ha ricavato da un vecchio hangar industriale nell'Area Bunker nel quartiere Barriera di Milano, luogo di formazione, di creazione e sala teatrale capace di ospitare produzioni circensi e multidisciplinari. Gli acrobati, in 'NouS', esperti nella spettacolare disciplina del quadro coreano, esplorano il significato di una relazione di fiducia (fisica e morale) e il rapporto con gli altri, attraverso l'arte dell'acrobatica e degli stati del corpo. Nella pratica del quadro coreano, il rapporto tra chi sostiene (il porteur) e chi viene sostenuto (il voltigeur) fa attraversare molteplici stati d'animo. Tra questi, emerge naturalmente una relazione di fiducia che è alla base del desiderio creativo della compagnia 'Caleidoscopio' è sostenuta dal Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Città di Torino.



