Calcio: Juve; lesione muscolare, per Danilo venti giorni di stop

Non arrivano buone notizie per la Juventus e per Massimiliano Allegri, Danilo sarà costretto a fermarsi. "Oggi è stato sottoposto presso il J|Medical a valutazioni cliniche e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra" fa sapere la società in una nota ufficiale a proposito dell'infortunio accusato con la nazionale brasiliana. Il capitano bianconero resterà ai box per una ventina di giorni, il suo rientro è previsto tra la sfida di Firenze contro i viola del prossimo 5 novembre o per la gara successiva, l'11 in casa contro il Cagliari.



