Cade e muore sopra La Thuile, è un giovane piemontese

E' un giovane piemontese la vittima dell'incidente in montagna avvenuto nella tarda mattinata di ieri vicino al colle di Passo Alto, sopra La Thuile (Aosta). Era con un compagno di escursione che ha assistito alla scena e ha dato l'allarme.

L'incidente è avvenuto a circa 2.900 metri di quota, durante la fase di discesa dalla zona della Testa del Paramont, un itinerario di facile alpinismo che non richiede particolari attrezzature. A un certo punto il giovane è scivolato, cadendo lungo il versante molto ripido e percorrendo, rotolando, una settantina di metri di dislivello.

Il medico dell'elisoccorso, giunto sul posto con il Soccorso alpino valdostano, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Gli accertamenti sono affidati al Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves.



