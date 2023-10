Break autunnale, temperature giù di 10 gradi e qualche pioggia

Temperature in calo di 8-10 gradi e qualche spruzzata di pioggia sulla parte occidentale del Piemonte. Le correnti orientali dalla notte scorsa hanno portato sulla regione la prima giornata autunnale. La rete meteo di Arpa ha registrato una minima di 12.1 gradi nel centro di Torino, 7.5 ai 770 metri di altitudine di Roccaforte Ligure (Alessandria), - 8 ai 1.433 della stazione meteo di Vinadio (Cuneo), - 2.6 al colle del Sestriere.

Dopo la parentesi di lunedì mattina, tuttavia, l'alta pressione è già in rimonta, "sebbene - spiega Arpa - flussi umidi occidentali in quota manterranno nuvolosità irregolare e temperature autunnali". Mercoledì "l'approfondimento di una saccatura nordatlantica a ridosso della Spagna convoglierà intensi flussi sudoccidentali sulla regione, causando un aumento della nuvolosità e precipitazioni sui rilievi, con possibili fenomeni intensi sull'Appennino in sconfinamento dalla Liguria".





