Alla Reggia di Venaria ballo delle debuttanti per Sos bambini

Torna il 28 ottobre la serata di charity del Gran Ballo della Venaria Reale dell'evento 'Vienna sul Lago', un progetto di formazione cultura e solidarietà.

L'appuntamento, che vede protagoniste le Debuttanti accompagnate dagli Ufficiali Guardiamarina dell'Accademia Militare di Livorno della Marina Militare, è aperto al pubblico.

L'evento rinnova la sua attenzione al tema dell'infanzia più vulnerabile promuovendo una raccolta fondi a favore di Sos Villaggi dei Bambini.

Le giovani Debuttanti indosseranno sotto gli abiti bianchi disegnati dal noto stilista torinese Carlo Pignatelli le 'scarpette rosse' per rinnovare l'impegno che l'evento mette in campo a contrasto del fenomeno della violenza sulle donne. Una tematica, quella della violenza di genere e della violenza assistita, in cui Sos Villaggi dei Bambini è da anni in prima linea.

Per contrastare questo fenomeno, infatti, l'Organizzazione si impegna a fornire supporto alle donne vittime di violenza e ai loro figli, grazie al Programma 'Mamma e Bambino', attivo in tutti i Villaggi Sos presenti in Italia, che offre accoglienza e rafforzamento delle capacità genitoriali e mira a tutelare la relazione tra la mamma e il suo bambino. A favore di questo Programma dal 16 al 29 ottobre, Sos Villaggi dei Bambini lancia la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi 'La violenza non è un gioco': basta un SMS o una chiamata da rete fissa al numero solidale 45590 per donare 2 euro per ciascun Sms o 5 o 10 euro da rete fissa.



