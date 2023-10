Alla Gam di Torino 'Hayez. L'officina del pittore romantico'

La grande mostra 'Hayez. L'officina del pittore romantico', alla Gam di Torino dal 17 ottobre all'1 aprile 2024, non è solo una raccolta di 100 opere, molte di grandi dimensioni di uno dei massimi pittori dell' '800, Francesco Hayez, considerato artista 'patriottico' come i suoi amici Mazzini, Manzoni, Verdi, ma è anche uno straordinario percorso nell'atmosfera e nel pensiero artistico di un periodo denso di cambiamenti storici centrali per la nascita della Repubblica italiana.

Hayez, nella sua lunga vita, (Venezia 1791 - Milano 1882), seppe riscattarsi dalle sue umili origini e dall'abbandono da parte della sua famiglia, diventando un uomo e un artista brillante, protagonista del suo tempo, cantore del femminile e della forza dell'amore, come ben racconta la serie esposta a Torino dedicata a Giulietta e Romeo. In mostra opere famose provenienti da molti musei italiani, ma non 'Sete dei Crociati', la sua opere più impegnativa destinata al Palazzo Reale di Torino, (dove è tuttora) e neppure il celebre 'Bacio' del 1859 e custodito alla Pinacoteca di Brera, dalla quale comunque comunque provengono molte opere.

A presentare oggi la mostra c'erano il direttore della Gam Riccardo Passoni (in scadenza il 31 dicembre a settimane si dovrebbe conoscerne il futuro sostituto), i curatori Fernando Mazzocca ed Elena Lissoni, l'assessore alla Cultura di Torino, Rosanna Purchia e l'ad di 24 Ore Cultura, Federico Silveserti.





