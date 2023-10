A Biella Banksy, Jago, Tvboy e altre storie controcorrente

Biella diventa un nuovo punto di riferimento per le grandi mostre d'arte. Dal 21 ottobre all'1 aprile Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero ospiteranno una mostra straordinaria, dedicata ad alcuni dei più influenti artisti contemporanei: Banksy, Jago e TvBoy, celebri in tutto il mondo, non saranno i soli protagonisti della mostra biellese, che vedrà per la prima volta riuniti insieme anche celebrità internazionali quali Takashi Murakami, Liu Bolin e David LaChapelle.

Realizzata grazie alla collaborazione tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Arthemisia, la mostra è patrocinata dal Comune di Biella e sarà l'occasione per far conoscere al grande pubblico una città ricca di bellezza e proposte culturali. Curata da Piernicola Maria di Iorio e con 90 opere, la mostra racconta storie "controcorrente", ci parla di vita, di morte, di ingiustizia sociale, di guerre.

Oltre a Banksy, Jago e TvBoy da cui prende il titolo, l'esposizione presenta anche altri artisti celebri e conosciuti a livello internazionale: da Obey, Liu Bolin, David LaChapelle, Takashi Murakami, Mr Brainwash fino ai noti italiani Andrea Ravo Mattoni, PAU, Angelo Accardi, Giuseppe Veneziano, Rizek, Marco Lodola, Laika, MaPo e Laurina Paperina.



