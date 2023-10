Scommesse: Giuntoli 'dispiaciuti per Fagioli, rieducare sistema'

"Siamo dispiaciuti per Fagioli, noi ci siamo subito attivati con la Procura Federale. Non servirà solo punire il ragazzo, ma serve rieducare il sistema". E' un Cristiano Giuntoli a 360 gradi quello che ha parlato al Festival dello Sport di Trento, partendo appunto dalle sue prime esperienze con il pallone fino alla stretta attualità: "Abbiamo - sottolinea il direttore tecnico della Juventus - grandi responsabilità verso il futuro".

E sul prossimo Milan-Juve, Giuntoli aggiunge: "Una squadra piena di giovani deve dimostrare di affrontare la gara con piglio, personalità e voglia di vincere. È un crocevia importante per l'autostima, queste sono le partite che possono dare consapevolezza. Noi crediamo di avere giocatori di primo livello: molte volte questo calcio frenetico ci fa bruciare tappe, alle volte ci vuole pazienza. Dobbiamo permettere ai giovani di esprimersi al meglio".



