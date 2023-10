Controlli della polizia stradale a Torino, 7 patenti ritirate

La polizia stradale della sezione di Torino nella notte ha controllato 33 veicoli e 50 persone, nell'ambito delle iniziative messe in campo per limitare il fenomeno degli incidenti stradali, e in occasione della "Giornata mondiale in memoria delle vittime strada" che ricorre il 19 novembre prossimo. Il servizio speciale è stato effettuato nel cuore della città con cinque equipaggi e con l'aiuto del personale medico e infermieristico dell'ufficio sanitario provinciale della polizia.

Nove conducenti sono stati fermati alla guida sotto l'influenza di alcolici e due di loro sono risultati positivi anche al test per la guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Un conducente è risultato positivo solo a quest'ultimo. Sono state sette le patenti ritirate, a conducenti con tasso alcolemico superiore a 0,80 grammi per litro, con relative denunce alla Procura di Torino.

Le attività, come nel resto d'Italia, continueranno con un programma di servizi di controllo e prevenzione, insieme ai medici della polizia, nei fine settimana prossimi e fino al 5 novembre. L'obiettivo, come viene spiegato, "è di scoraggiare e di prevenire la guida in stato di alterazione, che continua a rappresentare una delle principali cause di incidente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA