Agente aggredito da un detenuto a Biella

Un agente è stato aggredito stamattina in carcere a Biella. Un detenuto francese si è rifiutato di rientrare in cella e ha preso a pugni e a schiaffi in faccia l'agente. Intervenuti i colleghi in servizio, l'agente è stato accompagnato al pronto soccorso e gli è stato riscontrato un trauma cranico con giorni otto di prognosi. "Il Sinappe è veramente stanco di denunciare continue aggressioni nei confronti dei poliziotti penitenziari - interviene il segretario Raffaele Tuttolomondo -. In Italia, ogni tre ore e 40 minuti, viene aggredito un poliziotto penitenziario e ogni giorno quando un collega inizia il servizio non sa se riesce a smontare e come riesce a smontare dal servizio. A Biella quasi ogni giorno i poliziotti penitenziari del reparto registrano turni di 12 e 16 ore di servizio distaccandosi dagli affetti familiari".



