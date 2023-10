Uncem, a Venasca manifestazione contro chiusura delle banche

Manifestazione in piazza, lunedì 16 ottobre alle ore 10, a Venasca (Cuneo) contro la chiusura delle filiali delle banche nelle zone rurali e montane d'Italia. A promuoverla il Comune e Uncem, l'unione degli enti locali montani, che invitano alla mobilitazione "tutti i cittadini, gli amministratori pubblici, i sindaci, i sindacati, i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e delle associazioni, parlamentari, ministri e sottosegretari, i consiglieri e assessori regionali, imprenditori e commercianti, giovani, adulti, famiglie, vescovi, preti e diaconi". Tutti insieme - è il manifesto della protesta - per dire no alle chiusure, alla riduzione dei servizi, alla riduzione del capitale umano in nome di una presunta digitalizzazione".

Da Uncem un appello al parlamento, al governo, all'Abi, alla Banca d'Italia "affinché intervengano contro le decisioni unilaterali di chiusure e riduzione dei servizi a danno delle comunità locali e del tessuto economico delle zone montane e rurali del Paese"



