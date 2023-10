Torino, in migliaia al corteo per la Palestina

Oltre 2.000 persone sono partite dal raduno in piazza Crispi a Torino pet la manifestazione organizzata dall'Associazione palestinesi in Italia, Progetto Palestina, Bds Torino, Alleanza delle mosche Torinesi "contro il massacro in corso a Gaza".

"Ci sono in Palestina migliaia di morti e feriti. Non ci sono vie di fughe e di riparo", sottolineano gli organizzatori della protesta. "La Palestina vive la Resistenza vive", è scritto in italiano e in arabo sullo striscione in testa al corteo.

"Smettetela di mettere sullo stesso piano occupanti e occupati - spiega dal megafono un portavoce della manifestazione - colonizzati e colonizzatori".

Tante le bandiere palestinesi e i cartelli con slogan contro lo Stato d'Israele.



