Torino, il centro di via Traves torna all'emergenza freddo

È stata definitivamente liberata la struttura di via Traves, a Torino, utilizzata in questi mesi per la prima accoglienza dei migranti. Ad annunciarlo il sindaco Stefano Lo Russo. "Nella giornata di oggi - spiega -, le persone che ancora si trovavano nel centro di accoglienza di via Traves sono state trasferite in altre strutture. Gli spazi sono stato restituiti al Comune che, rispondendo a un appello del Governo, li aveva messi a disposizione per essere utilizzati temporaneamente come punto di prima accoglienza per i migranti".

Il sindaco esprime "un ringraziamento al prefetto Cafagna, che ha raccolto le nostre istanze e si è fatto immediatamente carico di un tema sensibile e che andava affrontato con celerità, anche per la necessità di utilizzare la struttura nella stagione invernale. Era fondamentale infatti - ricorda - che il centro tornasse a disposizione della Città per svolgere la sua funzione primaria, quella di ospitare le persone senza fissa dimora durante i mesi più freddi".



