Ruote nella Storia al Castello Malgrà di Rivarolo Canavese

Aci Storico con il supporto fondamentale di Automobile Club d'Italia promuove una nuova tappa di Ruote nella Storia che, il prossimo 15 ottobre, attraverserà la Provincia di Torino, in collaborazione con l'Automobile Club di Torino, presieduto da Piergiorgio Re e diretto da Barbara Aguzzi. Grazie, inoltre, al patrocinio del Comune di Rivarolo il centro della manifestazione sarà proprio il Castello Malagrà.

"L'Automobile Club Torino aderisce, sin dalla prima edizione e con molto entusiasmo a questa ottima e lodevole iniziativa di Aci Storico - ha voluto sottolineare il presidente dell'AC Torino, Re - Oltre all'aspetto turistico molto importante, che ci porta a visitare i più bei Borghi Storici del nostro territorio, esiste anche un momento sportivo che coinvolge i numerosi appassionati proprietari di auto storiche e li porta ad utilizzare la propria vettura, vere opere d'arte, su percorsi turistici spettacolari e di grande attrazione. Un bellissimo momento di aggregazione ed amicizia tra possessori di questi gioielli che sono la storia dell'automobilismo non solo sportivo".

Il viaggio prevede un passaggio presso alcune delle strade più caratteristiche di Torino per poi partire alla volta di Valperga, dove gli equipaggi partecipanti potranno visitare cantine e vigneti Terre del Creario. Si proseguirà verso il Lago di Meugliano, lago morenico dell'Era Glaciale, che si trova a Meugliano, in Valchiusella circondato da boschi di conifere, incluso nel sito di interesse comunitario Laghi di Meugliano e Alice e designato anche come Zona Speciale di Conservazione.

Tappa conclusiva sarà il Castello Malgrà.

L'appuntamento si svolgerà, come sempre, al volante di vetture d'epoca. Tra i modelli attesi, anche una Jaguar X48 Cabriolet, un'Alfa Romeo Giulietta SZ, una Porsche Boxter 2700, un paio di Lancia Delta Integrale e diverse Lancia Evo.



