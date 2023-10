Malattie della schiena, giornata di prevenzione al Koelliker

Per la giornata mondiale della colonna vertebrale, il 16 ottobre, l'ospedale Koelliker di Torino organizza un incontro gratuito e aperto a tutti dedicato alla prevenzione delle patologie come il mal di schiena, la scoliosi, l'ernie del disco. Durante l'iniziativa 'Move your spine' Antonio Bruno, responsabile dell'unità operativa di Chirurgia vertebrale e Andrea Vecchi, neurochirurgo, dialogheranno col pubblico e forniranno informazioni sulle più comuni malattie della colonna vertebrale, consigli sulla prevenzione e cenni sulle più moderne possibilità di cura.

Nell'ambito dell'attività diagnostica verrà presentato anche Eos, il sistema radiologico di ultima generazione, unico in Italia, in grado di ottenere radiografie della colonna vertebrale, del bacino e degli arti inferiori e di eseguire ricostruzioni in 3D, utilizzando una dose di radiazioni inferiore rispetto a quella di un apparecchio tradizionale.

L'incontro si terrà alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, corso Galileo Ferraris 266, dalle 18 alle 20.



