Intesa perfetta tra Nanni Moretti e Natalia Ginzburg

L'intesa con Natalia Ginzburg è perfetta. 'Diari d'amore', prima esperienza da regista di teatro di Nanni Moretti, restituisce a pieno la dimensione dello sfaldamento della concezione di famiglia e dei legami familiari, rileggendola in una chiave più moderna. Fedele al testo nei minimi particolari, Moretti ne rispetta il ritmo quasi musicale, trasferisce sul palcoscenico la sua scrittura profonda, capace di scavare dentro le relazioni umane, aiutato da una sensibilità già ampiamente testimoniata dai suoi successi cinematografici. In scena per l'apertura della stagione del Teatro Stabile di Torino al Carignano da lunedì 9 ottobre, giorno del debutto in prima nazionale, le due commedie - Dialogo e Fragola e panna - hanno al centro i temi eterni dell'amore, del matrimonio, della fedeltà, della maternità, dell'amicizia. Tutto è trattato con ironia e con leggerezza, così bene da non creare affatto una cappa di angoscia nonostante i dialoghi spesso dolorosi. In questo il regista è aiutato da un cast di attori di indiscussa bravura, capaci di strappare più di una risata al pubblico: Daria Deflorian che porta un tocco di leggerezza in un ruolo non comico, il direttore artistico del Teatro Stabile di Torino Valerio Binasco, Alessia Giuliani che già aveva recitato con Nanni Moretti nel suo film Tre piani, Arianna Pozzoli che ha debuttato nel cinema come aiuto regista proprio di Moretti nel Sol dell'avvenire, e Giorgia Senesi. Lo spettacolo - prodotto da Teatro Stabile di Torino, Carnezzeria, Teatro Stabile di Napoli, Emilia Romagna Teatro con un contributo dalla Francia - resterà a Torino fino al 29 ottobre, andrà al Piccolo di Milano il 14 novembre e sarà poi in tournée fino a giugno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA