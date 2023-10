Evento E-Mobility e sicurezza stradale per studenti scuole

Il 13 ottobre 2023 ha preso vita la terza edizione della manifestazione E-Mobility organizzata dell'Istituto "A.Volta" (co - fondatore della prima rete nazionale sulla mobilità elettrica) con lo scopo di garantire diffusione e consapevolezza di una cultura davvero green ed ecosostenibile tra i giovani. L'Automobile Club Alessandria è parte attiva di questo appuntamento, organizzato con il patrocinio del Comune e della provincia di Alessandria e in collaborazione con l'Azienda ospedaliera e con i principali concessionari automobilistici della zona.

Nel 2022 in provincia di Alessandria si sono verificati 1.098 incidenti con 36 morti e 1.524 feriti: dati in crescita rispetto al 2021 (1.059 incidenti, 28 morti e 1.413 feriti). "Al primo posto tra le cause principali c'è sempre la guida distratta e l'utilizzo del cellulare - ha affermato Carlo Lastrucci, presidente dell'AC di Alessandria - seguono la velocità e il mancato rispetto della segnaletica stradale. Oggi per combattere questo fenomeno occorre una maggiore formazione ed un'informazione più capillare a partire proprio dalle scuole, oltre ad un maggiore numero di controlli. Fondamentale, poi, avere una cultura green ed ecosostenibile, la base per imparare a rispettare le regole".

Per l'occasione è stata data la possibilità ai ragazzi di essere coinvolti in una spiegazione teorica e in una prova pratica, tenuta da un esperto di guida sicura del circuito Aci Ready2go - network nazionale di autoscuole Aci che punta a formare conducenti consapevoli dei propri comportamenti.

Grazie all'ausilio del simulatore di guida in realtà virtuale, gli allievi dell'Istituto hanno avuto la possibilità di cimentarsi con la guida in sicurezza, in percorsi urbani ed extraurbani, anche in condizioni di scarsa visibilità.

"Orgogliosi di prendere parte alla formazione degli utenti della strada di domani, siamo pronti anche per l'anno scolastico in corso ad offrire agli insegnanti e alle scuole di ogni ordine e grado i nostri moduli formativi secondo l'accordo Aci-Miur presente sul portale Edustrada" ha concluso Umberto Rossi, Direttore dell'Aci.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA