Confindustria Cuneo, sala eventi intitolata a Michele Ferrero

E' stata ufficialmente intitolata a Michele Ferrero la sala più prestigiosa della Confindustria di Cuneo, in via Bersezio 9 La cerimonia alla presenza della vedova, Franca Maria Fissolo.

"E' un riconoscimento - ha detto la vedova leggendo un messaggio - a come la sua attività abbia influenzato positivamente il territorio permeandolo di valori che hanno accompagnato tutta la durata della sua vita, segnata da operosità, onestà, generosità e lungimiranza".

Alla cerimonia era presente, tra gli altri, il cavalier Bruno Ceretto: "Michele Ferrero - ha sottolineato - ha saputo trasformare la nostra provincia e motivare le due genti. E' stato un uomo appassionato, un imprenditore illuminato e devoto al lavoro. La storia della sua vita dovrebbe essere inserita e letta nelle scuole dei nostri nipoti".

In fondo alla sala è stato scoperto un ritratto dell'imprenditore albese: "Intitolare la sala a Michele Ferrero - ha osservato Mauro Gola, past president della Confindustria di Cuneo - non è solo un modo per fissare il ricordo del più grande imprenditore della provincia di Cuneo, è anche un'occasione per fare nostro l'insegnamento che ci ha mandato attraverso il suo straordinario percorso umano e imprenditoriale



