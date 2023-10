"Una manovra per la vita" per salvare i bimbi dal soffocamento

Si chiama "Una manovra per la vita", in riferimento a quella necessaria a impedire il soffocamento da inalazione di corpi estranei, un fenomeno generato dall'ostruzione completa delle vie aeree e che in Italia provoca ogni anno la morte di circa trenta bambini. Si tratta di un'iniziativa, promossa dalla Simeup (Società italiana medicina di emergenza e urgenza pediatrica) in collaborazione con la struttura complessa di Pediatria d'urgenza dell'ospedale infantile Regina Margherita della Città della salute e della scienza di Torino e la Croce Verde Torino, che dalle 10 alle 17 di domenica 15 ottobre in piazza Castello, a Torino, promuoverà questa pratica.

Gli operatori saranno a disposizione dei cittadini e spiegheranno come eseguire la manovra di disostruzione delle vie aeree in caso di inalazione dei corpi estranei. Lo faranno anche con alcune prove pratiche realizzate con l'ausilio di manichini pediatrici. "Quando c'è un'ostruzione completa - spiega Claudia Bondone, segretari nazionale Simeup e direttrice della Pediatria del Regina Margherita - i tempi d'azione sono davvero limitati e se si agisce immediatamente, le possibilità di salvare il bambino crescono in modo notevole.

Quest'anno a Torino, con la Fondazione Terres des Hommes Italia, la manifestazione sarà anche occasione per diffondere nella popolazione un altro messaggio: la prevenzione della Shaken baby syndrome o sindrome dello scuotimento, "una grave forma di maltrattamento, ancora poco conosciuta, che si verifica quando il neonato viene scosso violentemente dal caregiver, come reazione al suo pianto inconsolabile". Secondo i dati della recente indagine "Nonscuoterlo!" realizzata da Terres des Hommes con la Rete ospedaliera per la prevenzione del maltrattamento all'infanzia, la Shaken baby sindrome in oltre il 50% dei casi provoca danni permanenti al bambino e nel 9.4% dei casi porta al coma o alla morte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA