Scommesse: Juve, avvisata la Figc appena saputo di Fagioli

"In merito a quanto riportato da alcuni organi di informazione, Juventus FC precisa che non appena ricevuto notizia di un possibile coinvolgimento del proprio tesserato Nicolò Fagioli sul tema delle scommesse ha immediatamente e tempestivamente preso contatto con la Procura Federale della Figc". Così la Juventus, in una nota diffusa sui propri canali social.

Una dichiarazione che viene dopo le affermazioni fatte da Fabrizio Corona sia su Sportitalia che a Radio Radio. Corona aveva detto che "la notizia di Fagioli l'ho pubblicata l'1 agosto scorso e lui si è autodenunciato una settimana fa. Perché lo ha fatto? Perché glielo ha comunicato la società. Quando è uscita la notizia la Juve non lo ha mandato in America fingendo un infortunio e cercando di curarlo e ha omesso di dichiarare alla procura che sapeva che scommetteva. L'inchiesta è partita da sei mesi, ci sono due procure che indagano, non potevano fare altro che obbligarlo ad autodenunciarsi".



