Ritorna in dicembre Patèle, gioco tra le 'bande' torinesi

Ritorna 'Patéle!', il gioco che, a dicembre 2019, ha riportato in auge in modo spassoso la cultura delle bande giovanili in voga a Torino negli Anni '60, '70 e '80, trasformando la conquista della città in una divertente battaglia all'ultima pedina.

Sarà disponibile in dicembre, in una veste aggiornata, rinfrescata e più coinvolgente, e con molte novità nel sistema di gioco, anche negli elementi, mantenendo però intatto lo spirito della prima edizione con l'ambientazione creata da Giuseppe Culicchia e descritta nel libretto introduttivo.

Torneranno le bande dei Cabinotti, dei Tamarri, degli Hipsters, degli Hooligani, dei Pensiunat e degli Squatters, che dovranno conquistare la città fino alla grande sfida finale nel centro cittadino.

Il gioco è protagonista di una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation: i primi 200 che prenoteranno la propria copia riceveranno in omaggio un mazzo delle nuove Carte Torinesi con confezione in metallo, mentre per chi prenoterà due confezioni riceverà il puzzle di Torino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA