Quattrozampeinfiera a Torino il 18 e 19 al Lingotto a Torino

Torna a Torino, al Lingotto Fiere il 18 e 19 novembre, Quattrozampeinfiera, storica manifestazione per gli amanti di cani e gatti, con giochi, mostre, sfilate per fare divertire i cani, i loro padroni e il pubblico.

I cani avranno l'opportunità di tuffano in piscina con l'AquaDog, sfidare la propria agilità e vivacità in sessioni di Dog Agility, Disc Dog, Hoopers e Treibball e partecipare a corsi e attività studiati per rafforzare il legame con i loro umani.

Per chi che sta pensando di introdurre un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, l'evento offre anche la possibilità di connettersi con numerose Associazioni e allevatori di razza, per ricevere informazioni e consigli.





