Per il tuo cuore, il roadshow fa tappa ad Asti

Fa tappa ad Asti nel fine settimana, in piazza del Palio, il roadshow per la prevenzione cardiovascolare "Il Piemonte per il tuo cuore". Il progetto è coordinato dall'Associazione italiana cuore e rianimazione "Lorenzo Greco" onlus in qualità di membro ufficiale della World heart federation, in collaborazione con l'Anpas Piemonte.

Saranno possibili visite e counselling cardiologico, misurazione di glicemia, lezioni informative di sensibilizzazione sui fattori di rischio, su come prevenire le patologie cardiovascolari e sugli stili di vita sani, i rischi delle dipendenze, dell'abuso di alcool e di tabacco, rivolti a cittadini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA