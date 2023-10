Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi a Cuneo dal 25 novembre

Dal 25 novembre al 17 marzo 2024 il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo ospita la mostra 'Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto' sostenuta da Fondazione Crc e Intesa Sanpaolo, con il supporto organizzativo di MondoMostre.

Sono in mostra sette dipinti di Lorenzo Lotto (Venezia, 1480 - Loreto, 1556), costituenti il cosiddetto 'ciclo lauretano' del pittore, disposti quando era ancora in vita presso la Cappella del Coro della chiesa di Santa Maria di Loreto, e due affreschi strappati e portati su tela di Pellegrino Tibaldi (Puria, 1527 - Milano, 1596), originariamente realizzati per la Cappella di San Giovanni della stessa chiesa lauretana. Tutte le nove opere in mostra provengono dal Museo Pontificio Santa Casa di Loreto.

Da rimarcare, tra le opere di Lotto in mostra, il San Michele scaccia Lucifero, presentato per la prima volta al pubblico dopo il restauro, e Adorazione del Bambino, restaurata nell'ambito di Restituzioni 2016, il programma di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio del Paese promosso da Intesa Sanpaolo.

Il fil rouge della mostra è la ricerca di possibili reciproche influenze tra Lotto e Tibaldi, due artisti di differente cultura, visto il pur breve periodo condiviso dai due nel cantiere lauretano, indagato solo di recente.

"Se il rapporto Lotto-Tibaldi dà modo di raccontare un momento fondamentale della storia del Santuario di Loreto e insieme della storia dell'arte italiana - spiegano i promotori - la mostra è importante anche e soprattutto per sottolineare la presenza ancor oggi rilevante in Piemonte di manufatti testimonianti una secolare devozione mariano-lauretana". Una sezione propone infatti una mappatura territoriale dei manufatti più significativi con l'indicazione di un itinerario utile per i visitatori che vorranno integrare l'esperienza vissuta in mostra.



