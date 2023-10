La farfalla Gigi Meroni, teatro canzone al Gobetti

Uno spettacolo di teatro canzone dal titolo 'La Farfalla Gigi Meroni', sul palco del Teatro Gobetti di Torino, festeggia il 16 ottobre gli 80 anni dalla nascita della leggenda granata. Scritto da Giordano Fenocchio per la regia di Francesco Pellicini. lo spettacolo è tratto da un'idea dello scrittore Alfredo Salvi e prodotto dall'Associazione Festival del teatro e della comicità Città di Luino con il patrocinio e il contributo di Regione Piemonte e del Museo del Grande Torino, con il supporto organizzativo della Fondazione Piemonte dal vivo.

La trasposizione teatrale è degli attori Giordano Fenocchio (autore del testo) e Francesco Pellicini (regista). Lo spettacolo si avvale della presenza di Max Peroni alla chitarra acustica e di Fazio Armellini alla fisarmonica, entrambe di supporto ai narratori Francesco Pellicini e Giordano Fenocchio ed al giovane attore Maicol Trotta, interprete in scena dello stesso Gigi Meroni.

Lo show si apre ricordando la tragedia aerea di Superga: in fase di atterraggio, il trimotore Fiat G 212 delle Avio Linee Italiane si trovò infatti, inaspettatamente, fuori rotta e alle 17.05 minuti del 4 maggio 1949 si schiantò contro il terrapieno del giardino sul retro della Basilica. A pilotare l'aereo il tenente colonnello Pieluigi Meroni. Da qui, grazie ad un salto scenico del narratore, la storia si sposta, concentrandosi nel raccontare le gesta di un ragazzino prodigio nato a Como il 24 febbraio del 1943 che diventerà una delle grandi icone granata.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA