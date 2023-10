Incendio automezzi all'esterno di un capannone nel Torinese

Alcune squadre dei vigili del fuoco sono impegnate dalle quattro di questa mattina nelle operazioni di spegnimento di un incendio divampato nel parcheggio di un capannone industriale in via Carpi a Rondissone, nel Torinese.

Il rogo ha coinvolto principalmente alcuni automezzi, destinati alla demolizione, che si trovavano all'esterno della struttura.

Non si sono registrati feriti o intossicati.

Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Chivasso per chiarire l'origine dell'incendio.



