Fiera Tartufo di Alba, il Prosciutto crudo di Cuneo protagonista

All'interno della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba è nuovamente protagonista anche il Consorzio di tutela e promozione del Crudo di Cuneo, che con la propria Dop impreziosisce i cooking show con i grandi chef all'interno della Sala Beppe Fenoglio. Nei 38 eventi previsti dal vivo, il prosciutto Crudo di Cuneo dop è servito come entrée di benvenuto, insieme a un calice di Alta Langa Docg, preparato grazie alla collaborazione dei giovani studenti di Alba Accademia alberghiera e le grandi firme della cucina nazionale e internazionale.

Il Consorzio di tutela e promozione del Crudo di Cuneo è anche main sponsor della Fiera. Questo fine settimana, 14 e 15 ottobre, e il prossimo, 21 e 22 ottobre, i visitatori potranno inoltre assaggiare e acquistare il Crudo di Cuneo dop allo stand della Carni Dock di Lagnasco nel cortile della Maddalena. La degustazione e vendita del prosciutto si svolgerà durante gli orari di apertura della Fiera, dalla 9.30 alle 19.30. "Siamo onorati di essere parte di un evento così prestigioso come la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Questa è un'opportunità unica per condividere la nostra passione per il prosciutto Crudo di Cuneo Dop con una vasta audience di amanti del cibo e professionisti del settore. La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba è un appuntamento a cui non possiamo mancare per promuovere il nostro prodotto" afferma Chiara Astesana, presidente del Consorzio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA