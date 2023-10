Biella celebra i 100 anni della statua "L'alpino e il mulo"

Ai giardini Zumaglini di Biella centinaia di persone hanno preso parte stamattina alla cerimonia per ricordare il centenario della statua "L'alpino e il mulo".

Presenti le istituzioni pubbliche, alpini, forze dell'ordine e tutte le scuole della città. Presenti il coro "Cento voci per Cento anni" e la Fanfara di Biella.

Il monumento, costituito dal gruppo bronzeo dell'alpino e del mulo su blocco di sienite della Balma, fu inaugurato il giorno 13 ottobre 1923 alla presenza di re Vittorio Emanuele III e di una grande folla. Ritrae l'alpino e il fedele mulo che, compiuto fino in fondo il dovere, intraprendono la via del ritorno, scendendo dal monte. Il monumento fu un omaggio a tutti i caduti e un invito a una pace civile.



