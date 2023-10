Violenza su una ventenne a Torino: indagini sul branco, 3 arresti

Violenza di gruppo su una ventenne in un appartamento di Torino, dove si erano riuniti molti giovani per trascorrere una nottata. Su questo indaga - come anticipato oggi dal quotidiano la Repubblica - la procura del capoluogo piemontese. Tre giovani sono stati arrestati dalla polizia, altri tre denunciati, ma l'indagine potrebbe allargarsi ad altri ragazzi: quella sera ne sarebbe stata presente una ventina in una casa di una zona semiperiferica della città.



Nessuno avrebbe aiutato la ragazza, anzi sarebbe stata derisa dopo sarebbe stata costretta a bere superalcolici e prendere una pastiglia di ecstasy. La vittima dello stupro è stata poi accompagnata in strada dove è stata soccorsa nella mattinata successiva.



