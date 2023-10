'Un fiume di futuro', la nuova vita del Po a Torino

Un River Center in 7 arcate per raccontare il fiume e organizzare eventi, con strutture idrauliche 'salva arredi' in caso di piena, 5 attracchi e una darsena per i nuovi battelli ecologici, che sfruttano l'energia idroelettrica e analizzano la qualità dell'acqua, e dal design che vuole ricordare un simbolo di Torino, come il gianduiotto.

'Un fiume di futuro' è il progetto che, con 11,5 milioni del Pnrr, vuole ridare nuova vita e funzioni al Po e alle sue sponde a partire dai Murazzi, con 5 chilometri e mezzo di navigazione turistica che potranno diventare 7 e mezzo fino a Moncalieri.

"Uno dei progetti bandiera del Pnrr sulla nostra città - dice il sindaco Stefano Lo Russo - per riprendere una dimensione che valorizza davvero questo straordinario patrimonio ambientale, luogo della memoria, del presente e del futuro. Un intero asse urbano che consegnerà ai torinesi una diversa Torino". Una Torino, aggiunge l'assessore Francesco Tresso, "il cui sviluppo passa anche dai fiumi".

Fra i punti del progetto il ritorno dei battelli sul Po, per i quali la Città sta per bandire la gara. "Un sistema innovativo e sostenibile di navigazione - spiega Tresso - con i primi battelli fluviali italiani con questa concezione a impronta ecologica neutra". Il progetto ridisegna anche la concezione dei Murazzi, da vivere non solo più la sera, e con nuove vocazioni turistiche. Fra le suggestioni anche la possibilità di spettacoli su piattaforme galleggianti mobili non permanenti.





