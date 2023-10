Sindacati, prorogata cigs alla Lear ma situazione drammatica

La vertenza Lear rischia di assumere connotati drammatici. Lo affermano Fim, Fiom e Uilm dopo l'incontro con l'azienda presso la sede della Regione Piemonte in cui è stata decisa la proroga della cassa integrazione straordinaria in deroga fino alla fine dell'anno.

"E' una situazione che si va via via aggravando a causa della drastica riduzione dei volumi delle vetture Maserati. in In assenza di un serio progetto industriale la situazione rischia di non avere sbocchi", spiegano i sindacati.

"Il problema è la mancanza di progettualità e di scelte da parte di una multinazionale che ne avrebbe tutte le potenzialità industriali.

Auspichiamo che entro la scadenza dell'anno l'azienda possa mettere sul tavolo un progetto concreto" spiega Rocco Cutrì, segretario della Fim Torino.

"A sostegno della vertenza, a fianco di lavoratori e rsu, verranno decise le misure adeguate per una risposta sindacale..

Serve uno straordinario impegno da parte di tutte le istituzioni. Nei prossimi giorni valuteremo con i lavoratori modalità e iniziative in seguito alla dichiarazione dello stato di agitazione permanente" aggiungono Antonino Inserra, responsabile Fiom per la Lear e le rsu Gullo Antonio e Oriti Luciano. "Anche nell' incontro congiunto odierno in mertio allo strumento di ammortizzatore sociale, è confermata l'incertezza sul futuro. Abbiamo ribadito l'urgenza di un progetto per il sito di Grugliasco, che possa ampliare prospettive e quindi confermato un ulteriore periodo di cigs che permette di traghettare sino alla fine dell'anno. Pertanto sarà necessario dare continuità alle iniziative, atte a mantenere alta l'attenzione, sulla situazione dello stabilimento al fine di scongiurare l'impatto sociale su lavoratori e le loro famiglie" sottolinea Antonio Iofrida responsabile Lear per la Uilm.





