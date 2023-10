Planet smart city diventa partnership della Fondazione Time2

Partnership tra Planet Smart City e Fondazione Time2 in un'ottica che "va oltre la semplice sponsorizzazione" e vuole rappresentare "l'inizio di un percorso condiviso fra le due realtà che hanno appena aperto le rispettive sedi, a pochi passi l'una dall'altra". Dalla collaborazione nascono divise sportive per i team di 'sport unificato' di calcio, basket e tennis di Sport Time2 Ssd, società sportiva di Fondazione Time2. "Lo sport- è stata sottolineato oggi in conferenza stampa - è uno dei veicoli principali per realizzare l'inclusione di tutti: in particolare lo sport unificato sa coinvolgere, in un'unica squadra, persone con e senza disabilità".

"In Planet Smart City abbiamo trovato un partner con cui condividiamo la cultura del rispetto e dell'inclusione. Questa partnership - ha spiegato Antonella Lavazza, vicepresidente di Fondazione Time2 - non si tradurrà semplicemente in un logo su una maglietta; rappresenterà la condivisione di uno sguardo sui diritti delle persone con disabilità e la collaborazione attiva con la comunità di Planet. È un passo avanti nella collaborazione tra due realtà vicine".

Planet Smart City "è una società attiva nel settore del real estate con un format innovativo sotto molteplici aspetti, - ha detto sottolinea Gianni Savio, ceo della società - dall'innovazione tecnologica alla digitalizzazione dei servizi, ma soprattutto i temi dell'inclusione sociale e della creazione del senso di comunità sono estremamente importanti all'interno dei nostri progetti".



