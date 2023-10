Percorso più veloce alla Torino City Marathon, attesi in 6.000

Manca poco meno di un mese alla prossima Torino City Marathon 2023, che si terrà il 5 novembre insieme alla consueta stracittadina non competitiva di 7 km e, novità di quest'anno, alla mezza maratona. Alla realizzazione delle tre gare, presentate oggi a Palazzo Reale, ci lavorano 1.200 persone, tra promotori, addetti alla sicurezza, personale sanitario, sponsor e volontari. Le iscrizioni sono aperte fino al 27 ottobre.

"Per le tre sezioni di corsa ci aspettiamo oltre 6.000 atleti - dice Luca Vergnano del Team Marathon - numeri che riportano vicini a quelli pre-covid". Per rendere la corsa più piacevole e veloce è anche stato cambiato il percorso che quest'anno vede i primi 15 km con solo 4 curve. Il percorso partirà e terminerà nell'aulica piazza Castello passando in luoghi chiave della storia di Torino come la Palazzina di Caccia di Stupinigi, il Duomo, piazzetta Reale, Palazzo Madama, ma anche gli stabilimenti di Mirafiori e le cittadine di Beinasco, Nichelino e Moncalieri.

Metà degli incassi andrà alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro. "Sport e salute camminano insieme - dice Gianmarco Sala, direttore della Fondazione - e l'Istituto di Candiolo è nato proprio grazie alle donazioni". Le magliette per i runner recano un'immagine del 'Toh', il tradizionale Toret simbolo di Torino stilizzato e creato dall'artista Nicola Russo.

La maratona sarà anticipata, il 14 ottobre da Back to moove mirato a coinvolgere i più piccoli in prove gratuite in svariati sport. A presentare la gara c'erano anche l'assessore alla Sport della Città, Mimmo Caretta, e il vicepresidente Pd del Consiglio regionale Daniele Valle, che parteciperà alla maratona anche come atleta.



