L'ospedale Mauriziano apre le porte del giardino parlante

L'ospedale Mauriziano di Torino e il suo giardino parlante aprono le porte ai bambini. Sabato, dalle 15 alle 18, i medici saranno a disposizione dei piccoli e dei loro genitori: negli stand allestiti in corso Re Umberto 115 verranno mostrate le manovre di disostruzione delle vie aeree, dati consigli per piccoli traumi e ferite, informazioni sull'allattamento al seno, sull'alimentazione complementare, spiegato come offrire un sonno sicuro, fare lo screening di piedini piatti e scoliosi, l'igiene dentale per i più piccoli, lo screening dell'ambliopia.

Uno spazio sarà dedicato a giochi e divertimento per i bambini con coccole agli animali, laboratorio per imparare a riconoscere le emozioni, giochi, palloncini, terapisti in gioco, letture, favole e passaporto culturale.

In caso di maltempo l'iniziativa si svolgerà lungo il Corridoio Turati dell'ospedale, con ingresso da Largo Turati.

L'ingresso è libero, ma è possibile lasciare un contributo alla Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus.



