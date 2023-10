Le tecnologie di Comau per la mobilità elettrica in Cina

Comau si consolida nella mobilità elettrica e sbarca in Cina. L'azienda del gruppo Stellantis ha progettato e implementato una soluzione di automazione flessibile per la produzione dei sistemi di propulsione elettrica di nuova generazione della casa automobilistica Nio.

Entro la fine del 2024 la capacità produttiva sarà di 1 milione di unità da utilizzare nelle berline, nei coupé e nei suv elettrici di Nio, ma anche in modelli selezionati del suo sottomarchio Alps. La soluzione completa include linee principali, come linee di assemblaggio di motori elettrici, linee di produzione di scatole del cambio e linee di assemblaggio di inverter, oltre a processi di test Eol (End of Line).

"Le tecnologie innovative che stiamo sviluppando per il settore della mobilità elettrica - spiega l'amministratore delegato di Comau, Pietro Gorlier - vengono scelte da un numero sempre crescente di clienti, in tutto il mondo, come testimonia anche il progetto per Nio in Cina. Facendo leva sull'esperienza nell'Automotive 'tradizionale' Comau si sta consolidando nel segmento e-mobility, che oggi rappresenta il 40% del nostro business, in costante aumento. Tutto questo è possibile grazie all'impegno nell'innovazione e alle competenze delle nostre persone che da sempre rappresentano il valore aggiunto della nostra azienda".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA