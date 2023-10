Israele: presidio a Torino, 'non c'è 'Resistenza' palestinese'

"Molti di noi, e in particolare gli studenti, in questi giorni devono confrontarsi con incomprensione, diffidenza e anche ostilità. Ma chi parla di 'resistenza del popolo palestinese' offende ciò che è stata la Resistenza. Non è 'resistenza' rapire e violentare le donne o uccidere i neonati". Lo ha detto questa sera a Torino una portavoce della comunità ebraica cittadina nel corso di un presidio di solidarietà a Israele. "Al tempo stesso - ha aggiunto - il nostro pensiero va alla popolazione di Gaza, che è ostaggio e vittima del cinico gioco di Hamas".

All'iniziativa di questa sera, promossa dall'Associazione radicale Adelaide Aglietta, hanno aderito Più Europa, Radicali italiani, esponenti del Pd, il gruppo di Fdi in consiglio comunale, Fiap, Patrioti iraniani (oppositori al regime di Teheran) e altre sigle. "Su battaglie come questa - ha sottolineato Giovanni Crosetto, consigliere comunale di Fratelli d'Italia - i colori politici devono passare in secondo piano".

I partecipanti al presidio sono circa 150.



