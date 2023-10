Israele: Di Segni a musulmani, 'non siate accecati dall'odio'

Noemi Di Segni, presidente dell'Unione Comunità Ebraiche in Italia, ha partecipato oggi, a Casale Monferrato (Alessandria), all'inaugurazione dei nuovi percorsi accessibili a persone con disabilità nel complesso museale ebraico in città.

"In questi giorni ciascuno di noi deve essere portatore di luce e responsabilità. Sono orgogliosa - ha sottolineato Noemi - - di essere qui per partecipare a questo momento, che interrompe l'incubo che stiamo vivendo da giorni. Questi spazi aiutano a recuperare fiducia nell'umanità. Il vostro esempio illumina altri. Non so quanti musulmani vivono a Casale, ma voglio rivolgere a loro il mio appello ad aprire gli occhi, a non essere ciechi o accecati da odio, a distinguere il bene dal male".

Nel suo intervento Di Segni ha fatto notare: "noi l'impegno ad arginare male e odio lo sappiamo gestire e grazie alle forze dell'ordine e agli amici della comunità si fa insieme rete di bene". Ai musulmani, invece, l'augurio "di arginare il male che si avvicina alle moschee. Sono certa - ha concluso - che nessuno di loro vorrebbe vedere qui Hamas e le atrocità che non hanno bisogno di nessuna traduzione per essere comprese".



