Il 16/o Movement Torino Music Festival dedicato al clubbing

Torna Movement Torino Music Festival per la sua sedicesima edizione: dal 27 al 31 ottobre la rassegna indoor dedicata alla cultura e alle arti digitali approda nel capoluogo Piemontese con un programma inedito e multiforme.

La prima tranche degli artisti attesi per cinque serate, dislocate tra Audiodrome Live Club, Officine Grandi Riparazioni e Centralino Club, è composta da alcuni tra gli act più prestigiosi della scena clubbing internazionale: dalla leggendaria dj e producer statunitense The Blessede Madonna, reduce dal grande successo del singolo'"Mercy" (tra i brani più trasmessi dalle radio italiane) al giovane talento britannico Massano, e ancora la portoghese BIIa, stella della techno europea, l'hybrid set del trio svedese Who made Who, collettivo noto per le sue performance coinvolgenti che uniscono voce ed elettronica, il tedesco Hector Oaks con la sua techno che rivisita in chiave contemporanea brani selezionati dalla storia della cultura rave, il dj Protein con la sua musica house e il duo italiano YoUniverse.

Dopo il grande successo di Kappa FuturFestival 2023, edizione dei record che ha portato a Torino oltre 100.000 appassionati di cultura clubbing provenienti da tutto il mondo, ora è la volta, per gli amanti del genere, del Movement Entertainment 2023.



